Ağrı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtımına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtımına başladı

03.04.2022 16:59

Ağrı Belediyesi, kentte maddi durumu iyi olmayan her aileye günde kırmızı et dağıtımında bulunuyor.

Ağrı Belediyesi, kentte maddi durumu iyi olmayan her aileye günde kırmızı et dağıtımında bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Savcı Sayan beraberindekilerle geldiği Et ve Balık Kurumunda etlerin paketlenmesine yardım etti.

Her biri 2 kilogram olarak ayarlanan ve araçlara yüklenen etler, ramazan ayı boyunca belediyeye müracaat eden ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Başkan Sayan, bir süre önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kentteki ihtiyaç sahiplerine et dağıtacakları sözünü verdiklerini anımsatarak, bu sözlerini yerine getirmeye başladıklarını belirtti.

İhtiyaç sahiplerinin müracaatlarını aldıklarını belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim sözümüz söz, durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza et dağıtımı yapacağımızı belirtmiştik. Ramazan ayının birinci gününden itibaren dağıtım işlerimize başladık. İlk gün belki biraz aksaklıklar olabilir, her bir noktaya dört dörtlük ulaşamayabiliriz ama inşallah bir iki gün içinde sağlıklı şekilde her noktaya ulaştırmaya çalışacağız. Değerlendirmemizi yaptık. En kısa zamanda maddi durumu iyi olmayan kardeşlerimize hijyenik ortamda kesilen etleri dağıtacağız."

Ağrı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtımına başladı
Ağrı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtımına başladı
Ağrı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtımına başladı

YORUMLAR
500
Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da ramazan yardımı dağıtımına başladı Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da ramazan yardımı dağıtımına başladı Akşehir Belediyesi'nden 600 ihtiyaç sahibine her gün iftar yemeği Akşehir Belediyesi'nden 600 ihtiyaç sahibine her gün iftar yemeği

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtımına başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:44 Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı kışladan lüks konvoyla çıkardığı iddia edildi! Güvenlik kaynakları harekete geçti
17:36 Galatasaray'ın yıldızı Nelsson "6 kadını birbiriyle aldattım" sözlerini kendi söylemiş gibi paylaşan kullanıcıya tepki gösterdi
17:32 Ümit Özdağ otobüsteki Arapça yazılara tepki gösterdi: Böyle rezalet olur mu?
17:26 İlk olarak Konya'da denenecek! Tüm Türkiye'de geçerli "TRKart" dönemi başlıyor
17:04 Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti! İstanbul ekibi, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi
16:49 Babası mezuniyet hediyesi olarak son model BMW aldı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu
16:40 Oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı: Yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim
15:58 ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
15:53 Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 17:54:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtımına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement