Ağrı Belediyesi ile SERKA arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Ağrı Belediyesi ile SERKA arasında protokol imzalandı

13.01.2021 10:27
Ağrı Belediyesi ile SERKA arasında protokol imzalandı, System.String[]

Ağrı Belediyesi ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) arasında yeni projelerin hayata geçirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Ağrı Belediyesi ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) arasında yeni projelerin hayata geçirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir arasında imzalanan protokol kapsamında kentte, "SOGEP ile Işıldayan Atölyeler" ve "Benim Mahallem Benim Parkım" projeleri hayata geçirilecek.

Belediye Başkanı Sayan, yaptığı açıklamada, Işıldayan Atölyeler Projesi ile halkı üretime sevk edeceklerini ve Benim Mahallem Benim Parkım Projesi ile de mahallelere park yapacaklarını söyledi.

SERKA Genel Sekreteri Taşdemir ise Belediye Başkanı Sayan'a teşekkür ederek, daha güzel projeleri birlikte gerçekleştireceklerini belirtti.

İbrahim Taşdemir, Savcı Sayan, Savcı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı Belediyesi ile SERKA arasında protokol imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 444 liradan işlem görüyor Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti Arda Turan, ultrAslan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 binin üzerinde sosyal atama yapacak Son Dakika: Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli kaldırıldı Kendisini vurmak için hazırlanan kocasının fotoğrafını çekmişti! Saldırgan eşe 15 yıl hapis istemi Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi Yeni dönem resmen başladı! Artık trafik cezası araç kiralayana yazılacak
Emre Belözoğlu devreye girdi, Fenerbahçe Simon Deli için 2.5 milyon euro önerdi Emre Belözoğlu devreye girdi, Fenerbahçe Simon Deli için 2.5 milyon euro önerdi         
10:38
İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar         
10:11
Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı         
09:50
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı         
09:47
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
Suç örgütüne operasyonda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltında Suç örgütüne operasyonda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltında         
09:22
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Muş'ta bir köy mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Muş'ta bir köy mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
08:24
Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu içiren firari kadın, İzmir'de gözaltına alındı Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu içiren firari kadın, İzmir'de gözaltına alındı         
01:28
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı         
19:42
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor         
17:49
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde         
16:09
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
Kilo vermemesi durdurulamayan Seren Serengil'den ilginç itiraf: 8 yaşımdan beri su içmiyorum Kilo vermemesi durdurulamayan Seren Serengil'den ilginç itiraf: 8 yaşımdan beri su içmiyorum         
07:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 10:53:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı Belediyesi ile SERKA arasında protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei