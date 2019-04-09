Ağrı Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Yaptı

Ağrı
Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk meclis toplantısını yaptı.
Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sayan, kent için hizmet edecek bir meclisin oluştuğunu ifade etti.
Oluşan meclis ile şehre yakışır hizmetleri ortak karar alarak çıkaracaklarına inandığını aktaran Sayan, şunları kaydetti:
"Bundan sonrasında uyumlu ve huzurlu meclis olacağımızı temenni ediyorum. 'Ağrı'yı doğunun parlayan yıldızı yapacağız' sloganıyla çıktığımız bu yolda vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha konforlu ve daha mutlu yaşayabileceği bir Ağrı'yı meclis üyelerimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin."
Belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam eden toplantı, 1. ve 2. başkan vekilleri, meclis katip üyeleri, daimi üye, plan bütçe komisyonu, imar komisyonu, ulaşım ve trafik komisyonu, kültür ve sanat komisyonunun belirlenmesiyle son buldu.