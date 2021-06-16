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Ağrı belediyesi işçilerin maaşına zam yapıldı - Son Dakika

Ağrı belediyesi işçilerin maaşına zam yapıldı

16.06.2021 09:13

Ağrı belediyesi işçilerin maaşına zam yapıldı Ağrı Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, 430 belediye işçisinin maaşına bin lira zam yapıldı.

Ağrı belediyesi işçilerin maaşına zam yapıldı

AĞRI - Ağrı Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, 430 belediye işçisinin maaşına bin lira zam yapıldı.

Ağrı Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında belediye binası önünde düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza töreniyle, 430 belediye işçisinin maaşına zam yapıldı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Savcı Sayan, işçilerin hakkını savunmak için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini belirtti.

"İşçi kardeşlerime gereken bütün hizmeti ve çalışmayı yaparım"

İşçilerin mağdur olmaması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya gayret ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı sayan, kimsenin kimseden bir üstünlüğü olmadığını söyleyerek, "Ben bir belediye başkanı olarak işi kardeşlerimin yanındayım. Bazılarının süslü püslü laflarına inanmayın. Verilebilecek ne varsa veririm. İşçi kardeşlerime gereken bütün hizmeti ve çalışmayı yaparım. Sizde buna göre hem kendi geleceğinizi hem de çocuklarınızın geleceğini düşünerek sizinde sendikadan faydalandığınız bir sistemi kurun ve bu sistem üzerinden kendi haklarınızı savunun. Bizde elimizden gelen bütün çabayı sarf ederek sizlere ülkemizin ve belediyemizin imkanları doğrultusunda gereken katkıyı yapalım. Hiçbir zaman sizin ekmeğinizi sofranızdan kaldırmak için çalışmadım. Her zaman birlikte belediyemize sahip çıkarsak bu işleri başaracağımızı sizlere söyledim. Ben anadolu insanıyım. Sizin içinizde büyüyen birisiyim. Yoksulluk nedir bilirim. Benim yüreğim sizin yüreğinizle birlikte çarpar. Ben kendi işçimin mağdur olmasını ister miyim. Ben geldiğim günden beri maaşların düzenli ödenmesi için sizin bir gün bile mağdur olmamanız için mücadele ediyorum. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Hepimiz farklı görevlerde olabilir ama hepimiz biriz. Benimde işçilerden beklentilerim var. Diyorum ki şehir zenginleştikçe, gelir arttıkça sizinde geliriniz artacak." İfadelerine yer verdi.

Hizmet-İş Sendikası olarak Ağrı'da bulunmanın çok önemli olduğunu söyleyen Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Avukat Hüseyin Öz, her yerde işçilerin şartlarının daha iyi hale getirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

Program, toplu iş sözleşmesinin imzalanması, havai fişek gösterisi ve işçilerin halay çekmesinin ardından sona erdi.

Ağrı belediyesi işçilerin maaşına zam yapıldı
Ağrı belediyesi işçilerin maaşına zam yapıldı
Ağrı belediyesi işçilerin maaşına zam yapıldı
Ağrı belediyesi işçilerin maaşına zam yapıldı

Hizmet İş Sendikası, Savcı Sayan, işçi, Ağrı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ağrı belediyesi işçilerin maaşına zam yapıldı - Son Dakika


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