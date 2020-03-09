Ağrı Belediyesi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Belediyesi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika

Ağrı Belediyesi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi

15 dakika önce

Ağrı Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Veysel Karani Türbesi ziyareti için 300 kadın gönderildi.

Ağrı Belediyesi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi, System.String[]

Ağrı Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Veysel Karani Türbesi ziyareti için 300 kadın gönderildi.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerler için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programlarını iptal eden Ağrı Belediyesi, kadınlar için farklı bir organizasyon yaptı.


Veysel Karani Türbesi'ne ziyaret düzenleyen belediye, 300 kadını sabah saatlerinde otobüslerle Siirt'e gönderdi.


Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehir merkezinde kadınlara karanfil dağıtarak onların kadınlar gününü kutladı. - AĞRI

Dünya Kadınlar Günü, Veysel Karani, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:11 Kaynak: İHA
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