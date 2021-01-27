Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor
27.01.2021 17:13
Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, eksi 22 dereceyi bulan dondurucu soğuklara rağmen kar temizleme ve buz kırma çalışmalarına devam ediyor.
Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor
AĞRI - Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, eksi 22 dereceyi bulan dondurucu soğuklara rağmen kar temizleme ve buz kırma çalışmalarına devam ediyor.
Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, dondurucu soğuklara rağmen kentte kar temizleme ve buz kırma çalışmalarını sürdürüyor. Eksi 22 dereceyi bulan dondurucu soğuklarda cadde ve sokaklarda buz kırma ve kar temizleme çalışmasını büyük bir titizlikle yürüten ekipler, 15 gündür aralıksız olarak devam çalışmaları, yolları trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor.
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