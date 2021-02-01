Ağrı Belediyesi karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Ağrı Belediyesi karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor

AĞRI - Ağrı Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yağışların etkili olduğu kentte karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından harekete geçen Ağrı Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana arter ve ara yolları açarak, buz kütlelerini kırıp, kaldırımları da temizleyerek vatandaşların sorunsuz bir şekilde ulaşımını sağlıyor. Kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını hummalı bir şekilde yürüten ekipler, il genelde bulunan tüm bölgelerde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Karla mücadele ekiplerini sahada denetleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Yoğun yağan kar yağışının sıkıntısını vatandaşlarımıza yansıtmamak için hep sahada olduk. Ekiplerimiz mesai kavramı gözetmeden yoğun emek sarf ederek çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. "ifadelerini kullandı.