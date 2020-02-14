Ağrı Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Ağrı Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana arter ve ara yolları kardan arındırarak toplanan kar kütlelerini şehir dışına taşımaya devam ediyor.



Yağışların etkili olduğu bugünlerde karla mücadele çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ağrı Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından etkili olan kar yağışının ardından başlatılan kar temizleme ve taşıma çalışmaları kesintisiz sürüyor.



Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından harekete geçen Ağrı Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana arter ve ara yolları açarak, buz kütlelerini kırıp, kaldırımları da temizleyerek vatandaşların sorunsuz bir şekilde ulaşımını sağlıyor.



Kar yağışının yağdığı ilk andan itibaren karla mücadele çalışması yürüten ekipler, Karla mücadele çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için titizlikle çalışan ekipler, tüm olumsuzluklara anında müdahale etmek için teyakkuzda bekliyor.



Etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin sahada titizlikle çalıştıklarını belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Yoğun yağan kar yağışının sıkıntısını vatandaşlarımıza yansıtmamak için hep sahada olduk. Ekiplerimiz mesai kavramı gözetmeden yoğun emek sarf ederek çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkisini arttırması ile karla mücadele ekiplerimiz gün boyu çift vardiya ile çalışmalarını 24 saat sürdürdü. Vatandaşlarımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AĞRI