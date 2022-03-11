Ağrı Belediyesi kış şartları nedeniyle bozulan yolları onarıyor - Son Dakika

Ağrı Belediyesi, kış şartları nedeniyle bozulan yolları onarmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, çetin geçen kış şartlarının ardından yolların bozulduğu ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince onarım çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Kent merkezinde asfaltlama çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Ağrı Belediyesi asfalt yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kar, yağmur ve ağır tonajlı araçlar tarafından zedelenen alanların tamiratlarını aralıksız sürdüren ekipler, oluşan çukurların doldurulması ile araç sürücülerinin zor anlar yaşamasının da önüne geçiyor." ifadeleri kullanıldı.