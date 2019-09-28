Ağrı Belediyesi madde bağımlılığına savaş açıyor

Ağrı Belediyesi ile Gül Gençlik ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği arasında madde bağımlılığının önlenmesi, bağımlıların kurtarılmasına yönelik bir protokol imzalandı.



Başkanlık makamında imzalanan protokol Ağrı'da madde bağımlılığıyla mücadele ve kamuoyunda farkındalık oluşturacak. Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Koordinatör Yakup Özkurt arasında imzalanan protokol ile proje Ağrı' da hayata geçirilecek.



Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan "Uyuşturucu bağımlılarına yönelik bir çalışma başlatacağız Ağrı'da. İnşallah burada bu durumda olan gençlerimizi dernekle birlikte çok güzel şartlarda tedavi edeceğiz, tedavilerinde yardımcı olacağız. Belli başlı planlamalarımız var, tedavi sonucunda Umre' ye gidecek, işlerde çalıştıracağımız arkadaşlarımız var. Hayırlı bir iş olacak ben buna cani gönülden inanıyorum. Ağrı Belediyesi olarak buradaki gençlerimizi kurtarmak için elimizden gelen bütün maddi ve manevi imkanları seferber edeceğiz" şeklinde konuştu. - AĞRI