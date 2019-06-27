Son Dakika Haberleri: Ağrı Belediyesi'nden çevre temizliği ve çöp uyarısı
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Ağrı Belediyesi'nden çevre temizliği ve çöp uyarısı

1 saat önce

Ağrı Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için vatandaşların çöplerini belirlenen şekilde çıkarması ve çöpleri çöp kutusuna atması için çağrıda bulundu.

Ağrı Belediyesi'nden çevre temizliği ve çöp uyarısı, System.String[]

Yapılan açıklamada 'Belediyemizin hazırladığı program kapsamında çöplerinizi poşet içinde, ağızları açılmayacak şekilde evlerinizin yakınındaki çöp konteynırı alanlarına çıkarınız. Çöpler kent temizliğine ve sağlık açısından çevreye olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Herkes sağlıklı, çağdaş bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Birlikte yaşadığımız kentimizde en temel hak olan temiz çevre için hep birlikte özen gösterelim. Çalışma arkadaşlarımıza bu konuda kolaylık sağlamanız dileğiyle. ' denildi.

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:24 Kaynak: Bültenler
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