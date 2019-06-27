Ağrı Belediyesi'nden çevre temizliği ve çöp uyarısı
1 saat önce
Ağrı Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için vatandaşların çöplerini belirlenen şekilde çıkarması ve çöpleri çöp kutusuna atması için çağrıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:24 Kaynak: Bültenler
Yapılan açıklamada 'Belediyemizin hazırladığı program kapsamında çöplerinizi poşet içinde, ağızları açılmayacak şekilde evlerinizin yakınındaki çöp konteynırı alanlarına çıkarınız. Çöpler kent temizliğine ve sağlık açısından çevreye olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Herkes sağlıklı, çağdaş bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Birlikte yaşadığımız kentimizde en temel hak olan temiz çevre için hep birlikte özen gösterelim. Çalışma arkadaşlarımıza bu konuda kolaylık sağlamanız dileğiyle. ' denildi.
Okçular Vakfı kapatılıyor iddiasına yalanlama
Nesrin Cavadzade'den evlilik sinyali: Binlerce kez evet
Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama
Mehmet Topal'dan 20 milyon TL'lik büyük fedakarlık!