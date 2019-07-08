Son Dakika Haberleri: Ağrı Belediyesi'nden ilaçlama çalışması
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı Belediyesi'nden ilaçlama çalışması

1 saat önce

Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaz aylarının en büyük sorunlarından olan sivrisinek, karasinek ve larvasite karşı ilaçlama çalışmaları gece-gündüz devam ediyor.

Ağrı Belediyesi'nden ilaçlama çalışması, System.String[]
Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaz aylarının en büyük sorunlarından olan sivrisinek, karasinek ve larvasite karşı ilaçlama çalışmaları gece-gündüz devam ediyor.

Ağrı Belediyesi, özelikle yaz aylarında halk sağlığı mücadelesi konusunda daha iyi hizmet verebilmek üzere sivrisinek, karasinek ve larvasite karşı hizmet veriyor.

Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle çöp ve su birikintileri, rögarlar, kanalizasyon bacaları, su kuyuları, sazlık ve bataklık alanlar, mahalle, cadde ve ara sokaklarda boş arsalarda sivrisinek, karasinek ve larvasit üremesine neden olabilecek yerlerde ilaçlama çalışması yürütüyor. Başlatılan ilaçlama çalışmalarında ULV adı verilen yöntem kullanılarak haşerelerle mücadele ediliyor. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:12 Kaynak: İHA
Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli otomobilde imzalar atılmaya başlandı! 62 şirketle görüşülüyor Son dakika! 11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi Ali Babacan 18 yıl sonra istifa etti! AK Parti'den ilk hamle geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 17:02:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı Belediyesi'nden ilaçlama çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]