Son Dakika Haberleri: Ağrı Belediyesi'nden Karla Mücadele Çalışması

Ağrı Belediyesi'nden Karla Mücadele Çalışması

49 dakika önce

Ağrı Belediyesi tarafından kentte etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi ve mahallelerde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Ağrı Belediyesi'nden Karla Mücadele Çalışması, System.String[]

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için oluşturulan karla mücadele ekipleri, temizleme çalışmalarına tüm hızıyla başladı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler greyder, kamyon, yükleyici ve kepçe olmak üzere toplam 35 araç ile şehir merkezi başta olmak üzere mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için aralıklı olarak tuzlama çalışması gerçekleştiriliyor. Sokaklarda yapılan çalışmaların yanı sıra kaldırımlarda da kar küreme çalışması yapılıyor. Kar çalışması ortak kullanım alanları içinde ayrıca yürütülüyor. Cami, okul, park ve benzeri alanlarda yaya trafiğine özel çalışma yapılıyor. Kış şartlarının vatandaşları olumsuz yönde etkilememesi için ekipler 24 saat çalışmalarını sürdürmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:44 Kaynak: Bültenler

Fen İşleri Müdürlüğü, Kar, Güncel
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