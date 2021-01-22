Ağrı Belediyesi tehlike saçan buz sarkıtlarını kırdı - Son Dakika

Ağrı Belediyesi tehlike saçan buz sarkıtlarını kırdı

AĞRI - Ağrı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri etkili olan kar yağışının ardından oluşan dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırdı.

Ağrı'da yayaların yoğun olarak kullandığı caddelerde bulunan yüksek katlı apartman ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz kütlelerin kaldırımlarda yürüyen vatandaşlara tehlike oluşturmaması için Ağrı Belediyesi çalışma başlattı. Ekipler, itfaiye aracı merdiveni yardımıyla çıktıkları çatıların saçaklarındaki buzları kürekle kırdı. Oluşabilecek tehlikeye karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.

Konu ile ilgili konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "İlimizde 4 gün boyunca aralıksız olarak kar yağışı gerçekleşti bunun akabinde hava ısısının geceleri don seviyelerine düşmesi sonucu buzlanma meydana geldi. Yayalarımızın yoğun olarak kullanmış olduğu cadde ve sokaklarımızda bulunan yüksek katlı binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını oluşabilecek bir kazaya mahal vermemek adına İtfaiye Müdürlüğümüze bağlı ekibimizle çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın can sağlığı her şeyden önemlidir" diye konuştu.