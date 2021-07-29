Ağrı Belediyesi ürettiği asfaltla kentin yollarını asfaltlıyor - Son Dakika

Ağrı Belediyesi, kendi ürettiği asfaltla cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışması yürütüyor.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ve Merkez İlçe Başkanı Nuri Yıldız ile asfaltlama çalışmasının devam ettiği Hürriyet Mahallesi'ni ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta asfalt çalışmasına başladıklarını söyledi.

Faaliyete koydukları asfalt plentinin uzun yıllar kentin ihtiyacını karşılayacağını, kaldırımları da asfalt yapacaklarını belirten Sayan, şöyle konuştu:

"Yıl sonuna kadar Ağrı'da asfaltlanmayan yol ve sokağımız kalmayacak. İnşallah birlik ve beraberlik içinde ilimizi güzel iller arasında sokmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ekiplerimiz üç koldan asfalt çalışması yapıyor. Bir mahalledeki yolların tamamını asfaltladıktan sonra diğer mahallelere geçiyoruz. Hakkaniyet ölçüsü içinde bu işleri yürüteceğiz."

Özyolcu ise ekip ve araç sayısının artırılarak günlük daha fazla asfalt çalışması yapılacağını kaydetti.