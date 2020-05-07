Ağrı Belediyesi, ürettiği maskeleri vatandaşlara ulaştırdı - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye bünyesinde ürettikleri maskeleri esnaf ve vatandaşlara dağıttı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerlerine birer kutu maske bırakan Sayan, vatandaşlara da maske dağıttı.

Başkan Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak günde 150 bin maske ürettiklerini söyledi. Sağlık Bakanlığına 1,5 milyondan fazla maske gönderdiklerini belirten Sayan, şöyle konuştu:

"İl merkezindeki maske dağıtımına devam ediyoruz. Her iş yerine bir kutu maske bıraktım ve bu konuda vatandaş sıkıntı çekmeyecek. Duyduğuma göre CHP'li belediyeler çok sıkıntı çekiyorlarmış. Bize haber versinler, biz onlara yeteri kadar maske gönderelim. Gürültü ve patırtı yapmalarına hiç gerek yok. CHP'li belediyeler, bize söylesinler biz onlara gerekli maskeyi gönderelim. Berber, kuaför ve güzellik merkezleriyle ilgili dezenfekte işlemleri de devam ediyor."