Ağrı Belediyesinden bayram şekeri dağıtımı açıklaması - Son Dakika
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Ağrı Belediyesinden bayram şekeri dağıtımı açıklaması

02.05.2022 04:58

Ağrı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik bayram şekeri dağıtımı yapıldığını ve bu esnada bazı kolilerin yağmalandığını bildirdi.

Ağrı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik bayram şekeri dağıtımı yapıldığını ve bu esnada bazı kolilerin yağmalandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ramazan boyunca her gün 2 kilogram kırmızı et dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Dün belediye hizmet binası önünde önceden müracaat eden 5 bin 400 kişiye bayram şekeri dağıtıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şeker dağıtımı organizasyonu esnasında sabote etmek isteyen bazı art niyetli provokatörler kolileri kapmak için kalabalığı provoke ederek yetkililerin üzerine saldırdı ve onlarca koliyi yağmaladı. Belediye hizmet binasına ait duvarlardan atlayarak geçmek isteyen vatandaşlar, yetkililerle karşılaştı. İçerisinde birer kiloluk 8 adet şeker paketinin bulunduğu koliyi omuzlayan şahıslar kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Yoğun kalabalığın izdihamına maruz kalan yetkililer müdahale etmekte sorun yaşadı. Ağrı Belediyesine bağlı yetkililer, daha sonra kalabalığı kontrol altına alarak vatandaşlara 2'şer kiloluk şeker ikramlarını tek sıra halinde dağıttı."

Tespit edilen kişiler hakkında şikayette bulunulacak

Açıklamaya göre, Belediye Başkanı Savcı Sayan da şunları kaydetti:

"Ağrı halkı başı dik ve gururlu. 5 bin 400 kişiye 2'şer kilogram olarak ikram edeceğimiz bayram şekeri organizasyonumuzu sabote edip hizmetimizi karalamak isteyen birkaç provokatör Ağrı'yı temsil etmiyor, edemez. Onları sizin vicdanınıza havale ediyorum. Videoda tespit edilen kişiler hakkında şikayette bulunacağız."

Ağrı Belediyesinden bayram şekeri dağıtımı açıklaması
Ağrı Belediyesinden bayram şekeri dağıtımı açıklaması
Ağrı Belediyesinden bayram şekeri dağıtımı açıklaması
Ağrı Belediyesinden bayram şekeri dağıtımı açıklaması

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Bayram, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı Belediyesinden bayram şekeri dağıtımı açıklaması - Son Dakika


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