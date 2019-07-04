Son Dakika Haberleri: Ağrı Belediyesinden içme suyu açıklaması
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Ağrı Belediyesinden içme suyu açıklaması

1 saat önce

Ağrı'da içme suyundan iki kişinin zehirlendiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

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Ağrı'da içme suyundan iki kişinin zehirlendiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Ağrı Belediyesince yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatleri itibariyle sosyal medyada içme suyundan zehirlenerek iki kişinin vefat ettiği yönünde paylaşımlar yapılmıştır. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Şebeke suyu ve arıtma tesisimiz Belediyemiz kontrolü altında olup, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:33 Kaynak: İHA
Sabah, Ağrı, Güncel
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