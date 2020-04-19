Ağrı Belediyesinden Sağlık Bakanlığına 400 bin maske desteği - Son Dakika

Ağrı Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ürettiği 400 bin maske Sağlık Bakanlığına gönderildi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan yaptığı yazılı açıklamada, atölyelere aktarılan malzemelerle ilk etapta üretilen 400 bin maskenin Sağlık Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.

Ayda 5 milyon maske üretimi hedeflediklerini belirten Sayan, koronavirüs salgınının birlik ve beraberliğin yanında alınacak üst düzey önlemlerle bertaraf edilebileceğini ifade etti.

Sayan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Belediye olarak maske üretimine başladık. 5 milyon maskeyi en kısa zamanda üretip teslim edeceğiz. Bu da Ağrı Belediyesi için Ağrılılar için önemli bir iş alanı. Türkiye'de herkes taşın altına elini koyacak, bizde gereğini yaptık. Ağrı Belediyesi olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."