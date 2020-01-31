Ağrı Belediyesinden "ücretsiz internet" hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Belediyesinden 'ücretsiz internet' hizmeti - Son Dakika

Ağrı Belediyesinden "ücretsiz internet" hizmeti

6 saat önce

Ağrı Belediyesi, şehir merkezinde belirlenen alanlarda ücretsiz internet hizmeti verilmeye başladı.

Ağrı Belediyesinden

Ağrı Belediyesi, şehir merkezinde belirlenen alanlarda ücretsiz internet hizmeti verilmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belirlenen nokta ve parklarda vatandaşların ücretsiz internet hizmetinden yararlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Millet Bahçesi, Eski Van Caddesi, Türk Telekom karşısı Endüstri Caddesi, Kağızman Caddesi, 100.Yıl Parkı, Cumhuriyet Caddesi, Nevzat Güngör Caddesi ve Sebze Pazarı'nda ücretsiz internet hizmeti verilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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