Son Dakika Haberleri: Ağrı Belediyesinin altyapı çalışmaları
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Ağrı Belediyesinin altyapı çalışmaları

20 dakika önce

Ağrı Belediyesince, kent genelinde yapılan içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ağrı Belediyesinin altyapı çalışmaları, System.String[]

Ağrı Belediyesince, kent genelinde yapılan içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ağrı Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelindeki altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Altyapı sorununu çözüme kavuşturulması için yürütülen proje kapsamında altyapısı bulunmayan mahallelerde kanalizasyon ve su şebeke hattı döşeme işlemlerinin devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazi, Fırat ve Fatih mahallelerinde sorun teşkil eden yerlerin yeni hat döşemeleri tamamlandı. Ekipler Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde başlatacağı su ve kanalizasyon hattı döşemeleri ile çalışmalarına devam edecek. Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın altyapı için başlattığı çalışmalar tamamlandığında su ve kanalizasyon hattı sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olacak."

Gazi Fırat, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:46 Kaynak: AA
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