Ağrı Belediyesinin asfalt çalışmaları
55 dakika önce
Ağrı Belediyesi tarafından kent merkezinde belirlenen yollarda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:41 Kaynak: AA
Belediyesi tarafından kent merkezinde belirlenen yollarda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, asfalt sezonunun gelmesiyle çalışmaların yoğunlaştırıldığı belirtildi. Erzurum
Caddesi üzerinden başlatılan çalışmaların ana arterler ile ara sokaklara doğru devam edeceği bildirilen açıklamada, asfaltlamanın altyapı ve doğal gaz çalışmaları ile orantılı yürütüleceği vurgulandı.
Açıklamada, ana arter ve ara sokakların daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması yapılan asfalt çalışmalarının vatandaşların sıkıntı yaşamaması için belirlenen program çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi.
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