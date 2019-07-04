Ağrı Belediyesinin atıl haldeki parke taşı tesisi yeniden hizmet verecek

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte bir süredir atıl haldeki kilitli parke taşı üretim tesisinin tekrar faaliyete geçirileceğini söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte bir süredir atıl haldeki kilitli parke taşı üretim tesisinin tekrar faaliyete geçirileceğini söyledi.

Beraberindeki heyetle ilk olarak yeni belediye binası inşaatında incelemelerde bulunan Sayan, projenin devamı hakkında ilgililerden brifing aldı.

Yapılacak bölümler ve eksiklikler konusunda talimatlar veren Sayan, inşaatın ve çevre düzenlemesinin kısa sürede tamamlanması için gereken çalışmanın yapılacağını söyledi.

Buradaki incelemesinin ardından belediyenin atıl durumda olan kilitli parke taşı üretim tesisine geçen Sayan, buradaki eksiklikleri yerinde tespit etti.

Sayan, geçmiş dönemde yapılan ancak daha sonra üretimi sonlandırılan tesisin yeniden üretime başlaması için yetkililere talimat verdi.

Günde 2 bin metrekare üretim kapasitesi olan tesis için bir ekip de kuran Sayan, tesisin faaliyete geçirilip kente katkı sağlaması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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