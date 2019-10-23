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Ağrı Belediyesinin kaldırım çalışmaları

5 dakika önce

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce kent genelinde başlatılan kaldırım, bordür yenileme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Ağrı Belediyesinin kaldırım çalışmaları, System.String[]

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce kent genelinde başlatılan kaldırım, bordür yenileme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, yol ve kaldırım çalışmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin, Fatih ve Gazi mahallelerinde kilitli parke taşı, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise kaldırım ve bordür yenileme işlemleri gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "Ekipler eski kaldırım taşlarını sökerek, yerine daha uzun ömürlü parke ve bordür taşı döşüyor. Onarım ve sorun teşkil eden yerlerde anında müdahale ile kilitli parke ve kaldırım taşı onarımları çözüme kavuşturuluyor. Çalışmalar sezon sonuna kadar tüm hızıyla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:58 Kaynak: AA
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