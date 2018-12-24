Ağrı Beyaz Örtüyle Kaplandı
2 saat önce
Ağrı beyaz örtüyle kaplandıAĞRI - Ağrı'da sabah saatlerinden bu yana giderek etkisini artıran kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ağrı
beyaz örtüyle kaplandı
AĞRI - Ağrı'da sabah saatlerinden bu yana giderek etkisini artıran kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İl genelinde günlerdir etkili olan soğuk hava sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar
yağışı kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlarda yürümekte zorlandı. Park halinde olan araçların üzeri karla kaplanırken camlarda buz tuttu. Öte yandan kar yağışı ağaçlarda kartpostallık görüntülerde ortaya çıkardı.
Kış lastiğini henüz takmayan bir sürücü kara hazırlıksız yakalandığını söyledi.
Vatandaşlardan Suat Turan, son 2 yıldır Ağrı'da havaların oldukça iyi olduğunu dile getirerek, "Bu sene havalar çok güzel gidiyor. Kar bu yıl geç yağdı. Havalardan memnunuz" dedi.
Karın bu yıl geç yağdığını ifade eden Mustafa Arman, kömür ve doğalgazda tasarruf sağlandığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:55 Kaynak: İHA
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