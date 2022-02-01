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Ağrı beyaza büründü - Son Dakika

Ağrı beyaza büründü

01.02.2022 18:15

Kar manzarası drone ile görüntülendi Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ağrı'da ortaya çıkan manzara drone ile görüntülendi.

Kar manzarası drone ile görüntülendi

AĞRI - Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ağrı'da ortaya çıkan manzara drone ile görüntülendi.

Kış mevsiminin en etkisini en fazla hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüye büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte bembeyaz örtünün arasında kaybolan ağaçlar ise ortaya eşsiz güzellikte görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Ağrı beyaza büründü
Ağrı beyaza büründü
Ağrı beyaza büründü

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Drone, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı beyaza büründü - Son Dakika


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