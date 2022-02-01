Ağrı beyaza büründü - Son Dakika

Kar manzarası drone ile görüntülendi

AĞRI - Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ağrı'da ortaya çıkan manzara drone ile görüntülendi.

Kış mevsiminin en etkisini en fazla hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüye büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte bembeyaz örtünün arasında kaybolan ağaçlar ise ortaya eşsiz güzellikte görüntülerin çıkmasına neden oldu.