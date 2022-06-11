Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli'nde İdare Mahkemeleri Kuruldu

Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli'nde idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca Adalet Bakanlığınca Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli'nde idare mahkemeleri kuruldu.

Ağrı İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi Ağrı ve Iğdır, Bingöl İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi Bingöl ve Muş, Kars İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi ise Kars ve Ardahan, Kırklareli İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi ise sadece Kırklareli olarak belirlendi.