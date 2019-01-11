Son Dakika Haberleri: Ağrı Buz Kesti: Eksi 24

Ağrı Buz Kesti: Eksi 24

42 dakika önce

Ağrı buz kesti: Eksi 24AĞRI - Kar yağışının ardından soğuk havaların etkisi altına giren Ağrı'da termometreler eksi 24 dereceyi gösterdi.

Ağrı buz kesti: Eksi 24

AĞRI - Kar yağışının ardından soğuk havaların etkisi altına giren Ağrı'da termometreler eksi 24 dereceyi gösterdi. Kentte hayat durma noktasına geldi.
Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı Ağrı'da yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Gece boyunca yoğun sis ve soğuk havanın etkisini gösterdiği Ağrı'da termometrelere eksi 24 derece olarak ölçüldü. Günlük yaşamın olumsuz etkilendiği kentte sabahın erken saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Soğuk havalar nedeniyle araçların ve iş yerlerin camları buz tuttu. Esnaf çeşitli aparatlarla iş yerlerinin camlarını çözmeye çalıştı. Dondurucu soğuklarla birlikte birçok yerde gizli buzlanma oluştu, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Vatandaşların yüzü ve kaşları adeta buz tuttu. Vatandaşlar soğuktan korunmak için yüzlerini atkı ve berelerle kapatarak önlem aldı. soğuk nedeniyle ağaçlarda da oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sabahın erken saatlerinde iş yerine gitmek için yola koyulan İsrafil Köse adlı vatandaş, Ağrı'da son 2 yılın en soğuk günlerinin yaşandığına dikkat çekti. Köse, "Havalar çok soğuk. Mecburen iş yerlerimize gideceğiz. Başka çaremiz yok, gitmek zorundayız. Şu anda hava sıcaklığı eksi 25 derece var. Üşüdüğümüz için çok elbise giydik. Önceki günler hava çok iyiydi. Bugün çok soğuk" dedi.
İş yerinin camı buz tutan ve buzu çözmeye çalışan esnaf Mehmet Sena Ürengil, soba yakmalarına rağmen buz tutan camların çözülmediğini dile getirdi. Erken saatlerde iş yerine geldiklerini ifade eden Ürengil, "Camlarımız buz tutmuş, gece hava eksi 24 dereceyi buldu. Soba yaktık ama fayda etmedi" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:34 Kaynak: İHA

Kar, Ağrı, 3. Sayfa
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