Son Dakika Haberleri: Ağrı Çatıdan Düşen Çığ Gibi Kar Korku Dolu Anlar Yaşattı

Ağrı Çatıdan Düşen Çığ Gibi Kar Korku Dolu Anlar Yaşattı

1 saat önce

Ağrı Çatıdan düşen çığ gibi kar korku dolu anlar yaşattı(Tür: Yurt)

Ağrı Çatıdan düşen çığ gibi kar korku dolu anlar yaşattı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:54 Kaynak: DHA

Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'dan, Erdoğan'ı zorlayacak Binali Yıldırım Sorusu: Ona da Söyleyebilecek mi? Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim

Zeytin Dalı Sınır Kapısı Haftaya Açılıyor Kuyumcuların Sahte Altın İsyanı: Biz Bile Ayırt Edemiyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:39:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı Çatıdan Düşen Çığ Gibi Kar Korku Dolu Anlar Yaşattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]