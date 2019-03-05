Ağrı Çatıdan Düşen Çığ Gibi Kar Korku Dolu Anlar Yaşattı
1 saat önce
Ağrı Çatıdan düşen çığ gibi kar korku dolu anlar yaşattı(Tür: Yurt)
Ağrı Çatıdan düşen çığ gibi kar korku dolu anlar yaşattı
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:54 Kaynak: DHA
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