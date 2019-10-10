Son Dakika Haberleri: Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Turgut'tan Tekin'e iade-i ziyaret
Son Dakika Güncel Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Turgut'tan Tekin'e iade-i ziyaret

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Turgut'tan Tekin'e iade-i ziyaret

1 saat önce

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iade-i ziyarette bulundu.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Turgut'tan Tekin'e iade-i ziyaret, System.String[]

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iade-i ziyarette bulundu.


Geçtiğimiz aylarda Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hasan Turgut, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Keskin ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iade-i ziyarette bulunarak bir süre görüştü. Cumhuriyet Başsavcısı Turgut, misafirperverliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretten dolayı Turgut'a ve Keskin'e teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra konuklarını yolcu etti. - AĞRI

Faruk Tekin, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:01 Kaynak: İHA
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