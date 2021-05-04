1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında denetim yapılarak sürücüler bilgilendirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ve Jandarma Trafik Timi ekiplerince 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Ekipler, Ağrı- Van kara yolu uygulama noktasında durdurdukları araçlarda izin belgesi kontrolü yaparak vatandaşları emniyet kemeri ve mesafe konularında uyararak broşür dağıttı.
Kaynak: AA
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