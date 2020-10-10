Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı - Son Dakika

Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

10.10.2020 23:43

Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı. Şehit askerimizin Çorum nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Emre Dokumacı olduğu açıklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 askerimiz yaralandı.

YARALI ASKERİMİZ HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Yaralı askerlerden biri Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesinde şehit oldu, diğeri Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

ŞEHİT ATEŞİ ÇORUM'A DÜŞTÜ

Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Emre Dokumacı'nın Çorum'un İskilip ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Çorumlu şehit Jandarma Astsubay Emre Dokumacı'nın şehadet haberi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İskilip ilçesinde bulunan baba Hüseyin ve anne Şerife Dokumacı'ya verildi. Acı haberin ardından şehidin baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Nişanlı olan şehit Astsubay Dokumacı'nın 2019 yılında sınavları kazanarak astsubay olduğu öğrenildi.

Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

Doğubeyazıt, Şehit, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı - Son Dakika

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