Ağrı'da 1 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da 1 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika

Ağrı'da 1 ilçede eğitime kar engeli

6 saat önce

Ağrı'nın Tutak ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Ağrı'da 1 ilçede eğitime kar engeli, System.String[]

Ağrı'nın Tutak ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı sonrası köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 11 Şubat Salı ara verildiği kaydedildi.

Tutak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tekstil Kent Projesi ile talihini değiştiren kent: Ağrı
Sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan Meryem öğretmen, hayatını kaybetti Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 03:51:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da 1 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]