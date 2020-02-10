Ağrı'da 1 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika

Ağrı'da 1 ilçede eğitime kar engeli
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:08 Kaynak: AA
Ağrı'nın Tutak ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.
Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı sonrası köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 11 Şubat Salı ara verildiği kaydedildi.
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