Ağrı'da 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Ağrı'da 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
AĞRI'da, İran'dan yurda sızmaya çalışan bir grup terörist ile çıkan çatışmada, bir kadın terörist etkisiz hale getirildi.
AĞRI'da, İran'dan yurda sızmaya çalışan bir grup terörist ile çıkan çatışmada, bir kadın terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı'mız ekipleri tarafından bu gece, İran sınırından ülkemize girmeye çalışan bir grup teröristle temas sağlanmış olup, çıkan çatışma neticesinde 1 kadın terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:26 Kaynak: DHA
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