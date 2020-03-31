Ağrı'da 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

AĞRI'da, İran'dan yurda sızmaya çalışan bir grup terörist ile çıkan çatışmada, bir kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı'mız ekipleri tarafından bu gece, İran sınırından ülkemize girmeye çalışan bir grup teröristle temas sağlanmış olup, çıkan çatışma neticesinde 1 kadın terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.