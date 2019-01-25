Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 1 Terörist Ölü Ele Geçirildi

Ağrı'da 1 Terörist Ölü Ele Geçirildi

34 dakika önce

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı mevkisinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

Ağrı'da 1 Terörist Ölü Ele Geçirildi, System.String[]
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı mevkisinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Ocak Çarşamba günü Ağrı Dağı bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyon bölgesinde yapılan arama- tarama faaliyetleri sırasında 1 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda ayrıca, toprağa gömülü halde 12 kiloluk 15 mutfak tüpü bulunduğu kaydedildi. - Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:27 Kaynak: DHA

Ağrı Dağı, Ağrı, Güncel
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