Ağrı'da 1 Terörist Ölü Ele Geçirildi
34 dakika önce
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı mevkisinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.
AĞRI'nın Doğubayazıt
ilçesi Ağrı Dağı
mevkisinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 1 PKK
'lı terörist ölü ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince 23 Ocak Çarşamba
günü Ağrı Dağı bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyon bölgesinde yapılan arama- tarama faaliyetleri sırasında 1 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda ayrıca, toprağa gömülü halde 12 kiloluk 15 mutfak tüpü bulunduğu kaydedildi. - Ağrı
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:27 Kaynak: DHA
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