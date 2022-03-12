Ağrı'da 1 ton 18 kg uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 1 ton 18 kg uyuşturucu ele geçirildi

12.03.2022 21:42
Ağrı'da 1 ton 18 kg uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan şüpheli bir tır durduruldu. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından tırda yapılan aramada 1 ton 18 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Tır sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alınırken araca el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AĞRI

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Gürbulak, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 1 ton 18 kg uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da 1 ton 18 kg uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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