Ağrı'da 1 ton 18 kg uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan şüpheli bir tır durduruldu. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından tırda yapılan aramada 1 ton 18 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Tır sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alınırken araca el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AĞRI