Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu" seçmeleri yapıldı
Son Dakika Güncel Ağrı'da '10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu' seçmeleri yapıldı

Ağrı'da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu" seçmeleri yapıldı

37 dakika önce

Ağrı'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu" seçmeleri yapıldı.

Ağrı'da

Ağrı'da, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünce "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu" seçmeleri yapıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Ağrı Devlet Hastanesi yakınındaki kara yolunda gerçekleştirilen seçmelere, minikler, yıldızlar ve gençler kategorisindeki 150 sporcu katıldı.

Soğuk havaya rağmen mücadele ederek dereceye girmeye çalışan sporcuların yarışı adeta nefes kesti.

Etkinliği izleyen Gençlik Spor Şube Müdürü Cemil Budak, yarışmalar sonunda sporcuları tebrik etti.

Seçmelerde dereceye giren sporcular, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'na katılacak.

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, 10 Kasım, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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