Ağrı'da, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünce "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu" seçmeleri yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Ağrı Devlet Hastanesi yakınındaki kara yolunda gerçekleştirilen seçmelere, minikler, yıldızlar ve gençler kategorisindeki 150 sporcu katıldı.
Soğuk havaya rağmen mücadele ederek dereceye girmeye çalışan sporcuların yarışı adeta nefes kesti.
Etkinliği izleyen Gençlik Spor Şube Müdürü Cemil Budak, yarışmalar sonunda sporcuları tebrik etti.
Seçmelerde dereceye giren sporcular, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'na katılacak.