Ağrı'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Ağrı 'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu