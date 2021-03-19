Ağrı'da 102 köy yolu, kardan kapandı - Son Dakika

Ağrı'da 102 köy yolu, kardan kapandı

AĞRI'da gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ederken, 102 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ağrı'da kar yağışı, gece geç saatlerde başladı. Zaman zaman etkisi artan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Belediye ekipleri, karla kaplanan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 102 köyün yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de 78 iş makinesi ve 91 kişilik personel ile kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.