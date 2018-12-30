Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 103 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Ağrı'da 103 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 103 kilogram eroin ele geçirildi.

Ağrı'da 103 Kilogram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 103 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonetle yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği istihbaratına ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Hasankeyf Mahallesi'nde şüphelendikleri kamyonete "Dur" ihtarında bulundu.

Uyarılara rağmen kamyonetiyle kaçmaya çalışan sürücü, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçta yapılan aramada 139 pakette 102 kilo 850 gram eroin bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:38 Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tadan Müptelası Oluyor! Bayburt Ketesi İçin Tescil Başvurusu Yapıldı Şeyma Subaşı'na Kötü Haber! Bakanlık Süresiz Nafaka İçin Harekete Geçti

Hareket Eden Vapurdan Denize Düşen Yaşlı Kadınının Kurtarılma Anı Kameraya Yansıdı Kuzey Kore Lideri, Güney Kore Liderinden Özür Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 12:29:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 103 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]