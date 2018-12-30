Ağrı'da 103 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
1 saat önce
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 103 kilogram eroin ele geçirildi.
Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde 103 kilogram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonetle yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği istihbaratına ulaştı.
Harekete geçen ekipler, Hasankeyf
Mahallesi'nde şüphelendikleri kamyonete "Dur" ihtarında bulundu.
Uyarılara rağmen kamyonetiyle kaçmaya çalışan sürücü, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçta yapılan aramada 139 pakette 102 kilo 850 gram eroin bulundu.
Sürücü gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:38 Kaynak: AA
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