Ağrı'da 11 Kilo 750 Gram Esrar Ele Geçirildi
59 dakika önce
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda durdurulan bir araçta 11 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerince yapılan çalışmalarda durdurulan bir araçta 11 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Doğubayazıt
ilçesi Çetenli köyü bölgesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 11 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla söz konusu araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:06 Kaynak: İHA
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