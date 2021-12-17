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AĞRI'DA 112 EKİPLERİ, ZORLU KIŞA HAZIR - Son Dakika

AĞRI'DA 112 EKİPLERİ, ZORLU KIŞA HAZIR

17.12.2021 09:46

AĞRI İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Ambulans Servis Başhekimliği ekipleri, zorlu kış şartları nedeniyle kapanma ihtimali olan merkez, ilçe, köy ve mezra yollarına ulaşabilmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

AĞRI İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Ambulans Servis Başhekimliği ekipleri, zorlu kış şartları nedeniyle kapanma ihtimali olan merkez, ilçe, köy ve mezra yollarına ulaşabilmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, "Şu anda 45 kara ambulansı, 6 kar paletli ambulans, 2 UMKE ekip aracı ve 3 snowtrack ile kışa hazırız. Bunun yanında 18 hekim ile birlikte toplam 304 personelimiz mevcut" dedi.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan ve en çok kar alan illerin başında gelen Ağrı'da, yağış ve tipi nedeniyle yolları kapanan yerleşim birimlerine kısa sürede ulaşarak, hastayı en yakın sağlık kuruluşuna götürecek araçların bakım ve onarımı yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ağrı 112 Ambulans Servisi Başhekimliği, karla mücadelede 23 istasyon, 18'i hekim olmak üzere 304 personel, 45 kara ambulansı, 6 kar paletli ambulans, 2 UMKE ekip aracı ve 3 kar üstü araç ile hizmet verecek. İl Sağlık Müdürü Dr. Coşkun Daharlı, 112 olarak kent genelinde kış şartlarını göz önünde bulundurarak, gerekli hazırlıkları yerine getirdiklerini söyledi.

'TEK SIKINTIMIZ ASILSIZ İHBARLAR'

Asılsız ihbarda bulunulmamasını isteyen Dr. Coşkun Daharlı, "Kış şartlarından ziyade gelen asılsız ihbarlar, bizi zor durumda bırakıyor. Vatandaşlardan bu konuda daha duyarlı davranmalarını rica ediyorum. Bildiğiniz üzere Doğu Anadolu'nun en doğusunda ve en fazla kar yağışı alan illerden biriyiz. Özellikle kış döneminde yollar kapandığından vatandaşlarımız, köylerde zor anlar yaşayabiliyor. Her sene olduğu gibi bu kış öncesi de hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle lastik değişimi, ambulanslarımızın bakım ve onarımlarını tamamladık. Kar üstü araçların paletlerini değiştirdik. Bakım-onarım olarak her şeyi ile kışa hazırız. Şu anda 45 kara ambulansımız, 6 kar paletli ambulansı, 2 tane UMKE ekip aracı ve 3 tane snowtrack ile kışa hazırız. Bunun yanında 18 hekimle birlikte toplam 304 personelimiz mevcut. Şu an tek sıkıntımız; asılsız ihbarlar" dedi.

'EKİPLERİMİZ HER AN HAZIR BEKLİYOR'

7 günde 24 saat çalıştıklarını hatırlatan Dr. Daharlı, "Özellikle köy yollarının açılması için vaka ihbarında bulunuluyor ve ekiplerimiz gittiğinde acil bir hastanın olmaması ile karşılaşıyor. Böyle olunca da o sırada oluşabilecek gerçek bir vakadaki vatandaşlarımızın imkanlarını engellemiş oluyorlar. Bu yüzden buradan vatandaşlarımızdan ricamız; asılsız ihbarlarda bulunmasınlar. Zaten vaka çıktığı anda en kısa sürede ekiplerimiz bölgelere anında çıkış yapıyor. Toplam bizim 23 istasyonumuz var. Bu istasyonlarımız da ekiplerimiz 7 gün 24 saat her zaman nöbet tutuyor. Her an ekiplerimiz hazır durumda bekliyor" diye konuştu.

'OTELLERİMİZDE MİSAFİR EDİYORUZ'

Meteoroloji İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ile koordineli çalıştıklarını kaydeden Daharlı, "Periyodik olarak hava durumunu da takip ediyoruz. Burada kar yağışı, beklenilen günlerin önceden bilgisini alıp yolların kapanması ihtimaline karşı aile hekimlerimiz aracılığı ile özellikle doğumu yaklaşan hamileler gibi aciliyeti olabilecek hastalarımızı alıp, otellerimizde misafir ediyoruz. Bu şekilde acil durumlarda doğumların hastanelerimizde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Tabii bunu yaparken aile hekimlerimiz bize çok büyük katkı sağlıyorlar" dedi.

'KAR ÜSTÜ AMBULANSLARLA HASTALARA ULAŞIYORUZ'

Doğumu yaklaşan hamileler için 10 ya da 15 gün önceden geri bildirim aldıklarını aktaran Dr. Daharlı, "Biz de planlarımızı hava durumuna göre yaparak, vatandaşlarımızı anne otellerimize alıyoruz. Bu şekilde oluşabilecek olumsuzluklarında önüne geçmiş oluyoruz. Tabi yine de acil vakalar olabiliyor. O sürede yollar açılmamış olabiliyor. Bu durumlarda da ekiplerimiz acil çıkış yapıp, kar üstü ambulanslarımızla hastalarımıza ulaşıyor. Geçen sene ilimizde 10 tane böyle vaka ile karşılaştık. Bu vakaların 2'si asılsız çıktı. Geri kalan 8 vatandaşımıza da en kısa sürede ulaşarak, sağ salim hastanelerimize getirip, tedavilerini sağladık" diye konuştu.

AĞRI'DA 112 EKİPLERİ, ZORLU KIŞA HAZIR
AĞRI'DA 112 EKİPLERİ, ZORLU KIŞA HAZIR
AĞRI'DA 112 EKİPLERİ, ZORLU KIŞA HAZIR
AĞRI'DA 112 EKİPLERİ, ZORLU KIŞA HAZIR
AĞRI'DA 112 EKİPLERİ, ZORLU KIŞA HAZIR
AĞRI'DA 112 EKİPLERİ, ZORLU KIŞA HAZIR
AĞRI'DA 112 EKİPLERİ, ZORLU KIŞA HAZIR

İl Sağlık Müdürlüğü, Ambulans, Ağrı, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞRI'DA 112 EKİPLERİ, ZORLU KIŞA HAZIR - Son Dakika


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SON DAKİKA: AĞRI'DA 112 EKİPLERİ, ZORLU KIŞA HAZIR - Son Dakika
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