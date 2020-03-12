Ağrı'da 12 bin 320 öğrenci yetenek taramasından geçecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da 12 bin 320 öğrenci yetenek taramasından geçecek - Son Dakika

Ağrı'da 12 bin 320 öğrenci yetenek taramasından geçecek

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" Ağrı'da 3.etabı başladı.

Ağrı'da 12 bin 320 öğrenci yetenek taramasından geçecek, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" Ağrı'da 3.etabı başladı.


Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak ile birlikte Ağrı Merkez 2 bin 500 kişilik Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin 3.etabını ziyaret etti. Demir burada yapmış olduğu açıklamada, sporun geniş kitlelere yayılması, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak olduğunu belirtti. Sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesiyle uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılması hedefleniyor. Bu projeyle okullarda sportif yetenek taraması yapılarak, yetenek taraması sonucunda yetenekli gençler spora yönlendirilecek. Öğrencilere uygulanan testler; boy-kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi olarak 8 istasyondan oluşuyor.


Ağrı merkez ilkokul 3.sınıf öğrencilerini kapsayan yetenek taraması daha sonra ilçelerde de devam edecek. Proje sonunda ise 12 bin 320 ilkokul 3.sınıf öğrencisi yetenek taramasına tabi olacak. - AĞRI

Ağrı Merkez, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
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