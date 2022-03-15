Ağrı'da 12 milyon 504 bin TL hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ağrı'da 12 milyon 504 bin TL hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı

15.03.2022 17:56

Ağrı'da 12 milyon 504 bin TL hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaklaşık 12 milyon 504 bin TL değerindeki alıntının çalındığı hırsızlıklık olayı ile ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

Ağrı'da 12 milyon 504 bin TL hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaklaşık 12 milyon 504 bin TL değerindeki alıntının çalındığı hırsızlıklık olayı ile ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

Doğubayazıt'ta bir kuyumcudan yaklaşık 12 milyon 504 bin TL değerindeki 15 kg altının çalındığı soygun olayının ardından Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde İstanbul, Balıkesir ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonların ardından olayla ilişkili oldukları tespit edilen 3 şüpheli şahıs Balıkesir'de, 3 şüpheli şahıs İstanbul'da, 4 şüpheli şahıs ise Doğubayazıt ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinim çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda altın, tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"

Doğubayazıt'ta faaliyet yürüten M. Kuyumculuk isimli iş yerinde gerçekleşen ve yaklaşık 12 milyon 504 bin TL değerindeki 15 kg altının çalındığı soygun olayı ile ilgili olarak;

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çok yönlü çalışmalar kapsamında olayın gerçekleşmesinde malzeme temin ettiği ve gözcülük yaptığı değerlendirilen 2 Şüpheli şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır.

Ayrıca konuyla ilgili yapılan saha ve istihbari araştırmalarda İstanbul, Balıkesir ve Ağrı illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde, olayla ilişkili oldukları tespit edilen 3 şüpheli şahıs Balıkesir ilinde, 3 şüpheli şahıs İstanbul ilinde, 4 şüpheli şahıs ise ilimizin Doğubayazıt ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır.

Ekiplerimizin tespit ettiği Şüpheli şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda,

Doğubayazıt'ta 175,9 gr,

Balıkesir'de 1 kg 193 gr,

İstanbul'da ise 1 kg 480,35 gr altın; 2 adet tabanca, 73 adet 9,19 mm fişek, 2 adet 7,65 mm fişek, 3 adet av tüfeği, 2 adet oksijen tüpü ve 1 adet metal el testeresi ele geçirilmiştir."

Ağrı'da 12 milyon 504 bin TL hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı
Ağrı'da 12 milyon 504 bin TL hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı
Ağrı'da 12 milyon 504 bin TL hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 12 milyon 504 bin TL hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da 12 milyon 504 bin TL hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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