Ağrı'da 149 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 149 kilogram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Ağrı'da, bir tırda yüklü PVC malzemesi arasında gizlenmiş 149 kilogram eroin ele geçirildi.

Ağrı'da 149 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]

Ağrı'da, bir tırda yüklü PVC malzemesi arasında gizlenmiş 149 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, İran'dan gelen ve Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan tırla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı.

Jandarma personelince İran plakalı tıra düzenlenen operasyonda, dorse kısmında PVC malzemelerinin arasına gizlenmiş halde 149 kilogram eroin yakalandı.

Tır ve uyuşturucuya el koyan ekipler, İran uyruklu tır sürücüsünü de gözaltına aldı.

Jandarma, İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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