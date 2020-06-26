Ağrı'da 15 Temmuz'dan itibaren "Arkadaş" adlı kitap, okullarda ücretsiz dağıtılacak - Son Dakika

Ağrı'da 15 Temmuz'dan itibaren "Arkadaş" adlı kitap, okullarda ücretsiz dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan ve tanıtımı yapılan "Arkadaş" adlı tatil kitabı, 15 Temmuz'dan itibaren Ağrı'da öğrencilere okullarda ücretsiz dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan ve tanıtımı yapılan "Arkadaş" adlı tatil kitabı, 15 Temmuz'dan itibaren Ağrı'da öğrencilere okullarda ücretsiz dağıtılacak.

Konu hakkında bilgi veren Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,"Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un desteği ve katkısıyla ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf düzeyindeki tüm öğrencilere yönelik hazırlanan "Arkadaş" adlı tatil kitabını öğrencilerimiz 15 Temmuz'dan itibaren okullarından ücretsiz olarak alabileceklerdir. Göreve başladığı andan bu yana kadar daima öğrencilerinin gelişimi adına birçok proje ve fikir üreten Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ve onun koordinesindeki ekipleri bu yaz tatilinde de ilkokul öğrencilerimize yönelik eğitici ve renkli bir çalışma başlatmıştır. EBA'nin dünyada en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olması da öğrencilerimize yönelik çalışmaların büyük bir kanıtıdır. Bu pandemi sürecinde evlerinde bazen sıkılan öğrencilerimizin de şunu bilmesi gerekiyor; gerek o süreçte gerekse yaz tatilinde onları düşünen bir "Ziya Öğretmen" ve onun öncülüğünde koşulsuzca hizmet eden fedakar öğretmenleri var. Biz de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimize yansıyan bütün proje ve etkinliklerde okul müdürlerimiz ve ekipleriyle gerekli koordinasyonu denetleyip sağlıklı ve huzurlu bir eğitim süreci yürütmekle yükümlüyüz. Öğrencilerimiz yaz tatilini sağlıklı ve moralli bir şekilde geçirsinler. Bizler daima öğrencilerimizin yanındayız" dedi. - AĞRI

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da 15 Temmuz'dan itibaren 'Arkadaş' adlı kitap, okullarda ücretsiz dağıtılacak - Son Dakika

Son Dakika

19:32 Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu 19:18 Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 12:08 FIFA, federasyonlara destek olmak için 1,5 milyar dolarlık destek paketi hazırladı 10:28 1 Temmuz'da tekrar açılacak internet kafelerde uyulması gereken kurallar için genelge yayınlandı
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
18:08
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
18:06
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
17:59
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
17:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 19:44:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da 15 Temmuz'dan itibaren "Arkadaş" adlı kitap, okullarda ücretsiz dağıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]