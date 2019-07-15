Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

7 saat önce

Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleriAĞRI - Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, askeri şehitliğine ziyaret ile başladı.

Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
AĞRI - Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, askeri şehitliğine ziyaret ile başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile şehitlikte gerçekleşen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehitler için dua edildi.
Şehitlik ziyaretinin ardından, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ağrı Merkez Camii'nde şehitler için Hatmi Şerif okundu. Daha sonra Hatmi Şerif duası yapılarak, şehitlerin ruhlarına dua edildi. Yapılan duanın ardından cemaate, gün boyu yapılacak etkinlikler duyuruldu. Öğlen namazının kılınmasının ardından cami çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan broşürler dağıtıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programa, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Protokol üyelerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile düzenlenen program, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenecek konferans, 15 Temmuz Gecesini anlatan resim sergisinin açılışı ve valilik önündeki çeşitli etkinliklerle devam edecek.
Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Ağrı, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:01 Kaynak: İHA
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