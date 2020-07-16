Ağrı'da 15 Temmuz Etkinlikleri Gün Boyu Sürdü - Son Dakika

Ağrı'da 15 Temmuz Etkinlikleri Gün Boyu Sürdü

Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile düzenlenen program kapsamındaki etkinlikler, gece geç saatlere kadar devam etti.

Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile düzenlenen program kapsamındaki etkinlikler, gece geç saatlere kadar devam etti.

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Sabah saatlerinde başlayan 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Ağrı Valiliği önünde ve Abide Meydanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri tarafından Atletizm Bayrak Koşusu yapıldı. Merkez Camii'nde 15 Temmuz Şehitleri için Mevlit okunarak dualar edildi. Okunan Mevlitin ardından Ağrı Şehitliği ziyaret edildi.


Günün ilerleyen saatlerinde Ağrı Valiliği bahçesinde valilikçe düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik vatandaşların valilik bahçesine gelmesi ile Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilavetinin okunması ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun ettiği duanın ardından vatandaşlar, kurulan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konuşmasını izledi.


"15 Temmuz ölümü öldüren gecedir"


15 Temmuz etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 5 Temmuzun ülke tarihinde önemli bir tarih olduğuna vurgu yaparak, "İnancımızı kullanarak, çocuklarımıza kullanarak, kardeşlerimizi kullanarak, yıllarca bu ülkenin ekmeğini yiyerek o gece bu ülkeye ihanet ettiler. Ama bu asil halk, Çanakkale'yi yaşayan, Çaldıran'ı yaşayan, Kurtuluş savaşını yaşayan, Sakarya'yı yaşayan dedelerin torunları bu şeytanlara meydan bırakmadı. Çıplak elleriyle tankları durdurdular, sokaklara koştular. Söz konusu bayrak ise, ezan ise, vatan ise herkes sokağa çıktı. 15 Temmuz ölümü öldüren gecedir. 15 Temmuz İhaneti öldüren gecedir. Hainlere karşı direnen bu halkın kahramanlık destandır. Bu halkın özgürlük destanıdır. Bu halkın ülkeye sahip çıkma destanıdır. Bu destanı unutmayacağız, unutturmayacağız, bu bayrak inmeyecek." İfadelerine yer verdi.


Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın konuşmasının ardından halka hitap eden Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ise, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin eşi benzeri olmayan bir ihanet olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz'da yaşanan çok farklı bir şey. Öyle bir ihanet ki bu doğrudan kendi vatanınızın evlatlarını kendi okullarınızda yetiştirerek, kendi kamu kurumlarında çalıştırarak ve o kurumların imkanlarından faydalanarak kendi milletinize düşman ediyorsunuz. Dünya böyle bir ihaneti hiçbir zaman görmedi. Bu yönüyle de 15 Temmuz akşamı gerçekten bu milletin dünya literatürüne hediye ettiği destansı bir duruştur. " şeklinde konuştu.


Programa, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Protokol Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 01:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da 15 Temmuz Etkinlikleri Gün Boyu Sürdü - Son Dakika

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