AĞRI'DA 155 BİN ÖĞRENCİ MÜZİKLE BULUŞUYOR - Son Dakika

AĞRI Milli Eğitim Müdürlüğü, isteyen öğretmen ve 155 bin öğrenciye enstrüman çalmayı öğretmek için kurs düzenledi. Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, müzik kurslarının öğrencilerin kişiliklerinin gelişmesine ve olgunlaşmalarına katkı sağlayacağını söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Ağrı'da öğrencilere enstrüman çalmayı öğretmek için 'Okulumda Binbir Ses Var' projesi düzenledi. Okullardaki müzik atölyeleri ve sınıflarda hafta sonları gerçekleştirilen kurslara öğrencilerin yanısıra öğretmenler de katılıyor. Kursiyerlerin yeteneğine göre belirlenen enstrümanlar gönüllü müzik öğretmenleri tarafından öğretiliyor. Okullardaki kursları gezerek çalışmaları inceleyen Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, müzik kursları ile hem öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmayı hem de eğitimde başarıyı arttırmayı amaçladıklarını belirtti. Müzik kurslarının öğrencilerin kişisel, psikolojik ve duygusal gelişimleri üzerinde oldukça önemli katkı sağladığını ifade eden Kökrek, 'Biz hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimize yönelik hafta sonları enstrüman kursları başlattık. Öncelikle sınıf öğretmenlerimize yönelik kursları düzenledik. Çünkü bu öğretmenlerimizin öğrencileri eğitmeleri daha kolay olacak. Aynı zamanda eş zamanlı olarak öğrencilerimiz için de kurslar açtık. Tabi öğrencilerimiz, hafta sonlarını bu kurslara gelmek için iple çekiyorlar. Bu enstrümanlar, öğrencilerimizin gerek kişiliklerinin daha iyi yetişmesinde, olgunlaşmasında gerekse mutluluk noktasında ciddi fayda sağladığı bilinen bir gerçek. Dolayısıyla biz bu kursları ciddi manada destekliyor ve önemsiyoruz. Hedefimiz ilk önce ilkokul öğrencilerinden başlamak üzere Ağrı'daki 155 bin öğrencinin tamamına en az bir enstrüman çalmasını öğretmek. Tabi öğrencilerimizin enstrüman kullanmaları hem fiziksel anlamda hem psikolojik anlamda hem de olaylara farklı bakış açısı ve duygusal gelişimi açısından çok büyük katkıları var" diye konuştu.

ÖĞRETMENLER KURSTA

Kursta bağlama çalmayı öğrenen okul öncesi öğretmeni Asiye Çiçek Turan, bağlama çalma isteğini açılan kursla yerine getirdiğini söyledi. Turan, 'Ben daha önce hiç bağlama çalmamıştım. Müziğe ilgim çok fazlaydı ama bunu daha önce herhangi bir yerde gerçekleştirme fırsatı bulamamıştım. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde açılan bu kurslar sayesinde bende kursa başladım. Çok mutluyum. Baya türkü öğrendik ve çalabiliyorum. Burada öğrendiklerimi öğrencilerime de öğretiyorum. Bu yüzden çok mutluyuz" dedi.

GİTAR ÇALMAYI ÖĞRENİYORUM

Okullarında açılan müzik kursunda gitar çalmayı Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Helin Aybay, 'Okul çıkışlarında arkadaşlarımla kurslarda iyi vakit geçiriyoruz. Bu kurslarda gitar çalmayı öğreniyorum. Müziği çok seviyorum. Daha önce keman çalmayı öğrenmek istiyordum ama gitar çalmaya yöneldim. Çok mutlu oluyoruz. Şarkı söylemeyi çok seviyoruz. Büyünce kendimi geliştirip çok iyi şarkılar söylemek istiyorum" dedi.