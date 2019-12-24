Ağrı'da 16 yıl önce çıkan yangında ölen öğrenci ve öğretmenler anıldı - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Ortadirek Köyü İlkokulu'nda 16 yıl önce öğrenciler tarafından yakılan sobaya dökülen tinerin alev alması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 2 öğretmen ile 1 öğrenci törenle anıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, 24 Aralık 2003'te çıkan yangında hayatını kaybeden Okan Kömürcü (10) ile öğretmenler Burçin Uysal ve Aysun Karalar için anma programı düzenlendi.

Programda, Ortadirek Köyü ilk ve ortaokulu öğretmenleri ve öğrencilerince yangında yaşamını yitirenler için şiirler okundu, türküler söylendi ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Oratoryo gösterisiyle devam eden programda, yangında ölen öğrenci ve öğretmenler için dua edildi.

Programda ayrıca, söz konusu tarihte aynı okulda görevli öğrencilerin yangından kurtarılmasına yardımcı olan öğretmen Elif Çevik'in, olay anında yaşadıklarını ve hayatını kaybedenlere duyduğu özlemini anlatan mektubu da okundu.

Programa Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, İlçe Müftüsü Adem Özdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Ertoğrol, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, İl Milli Eğitim şube müdürleri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Kömürcü sevk esnasında, öğretmenler ise GATA'da hayatını kaybetmişti

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Ortadirek Köyü İlkokulu'nda, 24 Aralık 2003'te sabah okula gelen nöbetçi öğrenciler, yakmaya çalıştıkları sobanın tutuşması için tiner dökmüşlerdi.

Tinerin aniden alev alması sonucu sobanın patlaması üzerine öğretmenlerden Aysun Karalar ve Burçin Uysal ile öğrencilerden Okan Kömürcü yaralanmıştı.

Yanmaya başlayan sınıftaki 30'a yakın öğrencinin pencerelerden dışarı atlayarak kurtulduğu olayda, alevlerin kısa sürede diğer sınıflara sıçraması sonucu okul tamamen yanmıştı.

Olayda Okan Kömürcü, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden helikopterle Diyarbakır'a sevk edilirken, öğretmenler Uysal ve Karalar ise tedavi görmek üzere kaldırıldıkları Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) hayatını kaybetmişti